Modica, omicidio Lucifora: la Corte d'Assise ordina di riaprire il processo

La Corre di Assise di Appello di Catania riapre il processo per l’omicidio del cuoco modicano Peppe Lucifora. E' stata infatti rigettata l’eccezione della difesa dell’imputato circa l’inammissibilità dell’appello delle parti civili, e ha ordinato che siano risentiti tutti i periti e i consulenti ascoltati in primo grado. La Corte ha, inoltre, disposto che siano sentiti il medico legale Iuvara e i 12 testi non sentiti in primo grado. E’ stato anche nominato un nuovo consulente tecnico d’ufficio, il maggiore Cesare Rapone dei Ris di Roma per cercare nuove tracce biologiche nell’abitazione di Lucifora.

Otto mesi fa era stato assolto dalla Corte d’Assise di Siracusa, per non avere commesso il fatto, Davide Corallo, all’epoca dei fatti 41enne, carabiniere, accusato di avere ucciso Peppe Lucifora, il 10 novembre del 2019. Corallo era stato, quindi, scarcerato. La pubblica accusa aveva chiesto per lui la condanna a 16 anni di carcere.

L’omicidio si consumò nella casa del 57enne cuoco, nel quartiere Dente, dove il corpo dell’uomo venne rinvenuto all’interno di una stanza chiusa a chiave. Lucifora, stando alle risultanze della autopsia, sarebbe stato tramortito e, quindi, soffocato. Contro l’assoluzione si erano appellati la Procura di Ragusa, la parte civile vale a dire i familiari di Lucifora difesi dall’avvocato Ignazio Galfo.