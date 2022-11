Gela, Daspo per 9 tifosi dopo la partita con il Vittoria dell'ottobre 2021

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta ha emesso provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive nei confronti di nove gelesi di età compresa tra i ventidue e i trenta anni. Nell’ottobre dello scorso anno, in occasione dell’incontro di calcio tra ASD Nuova Città di Gela e Calcio Club Vittoria, travisati da caschi e passamontagna e armati con mazze da baseball, bastoni e oggetti contundenti, furono individuati nelle adiacenze dello stadio gelese “Vincenzo Presti”, dove avevano organizzato un’imboscata alla tifoseria vittoriese. I tifosi violenti sono stati individuati grazie ai filmati della videosorveglianza in alcune strade vicine allo stadio. Sette delle persone colpite da DASPO non potranno recarsi allo stadio per i prossimi due anni; due di esse, invece, non potranno farlo per cinque anni essendo già stati colpiti dallo stesso provvedimento in passato.