Prima notte senza migranti a bordo sulle due navi dell'Ong a Catania

Prima notte senza migranti a bordo per le due navi di Ong, la Humanity 1 e Geo Barents di Medici senza frontiere, ormeggiate, rispettivamente, da sabato e domenica scorsi nel porto di Catania. Tutte le persone che erano rimaste a bordo sono state fatte sbarcare ieri sera e portate in un impianto sportivo di proprietà del Comune, il Palaspedini, accanto allo stadio Angelo Massimino. Geo Barents, ha annunciato ieri il capo missione Juan Mattias Gil, dopo un giorno di riposo e "il tempo di fare rifornimento","ritornerà in mare a salvare vite umane" nonostante il decreto ministeriale sulle ong perché, ha spiegato, "non ci possiamo fermare". La posizione di Sos Humanity sarà resa nota oggi durante una conferenza stampa prevista per le 11 al molo di Levante. La Cgil Sicilia, invece, ha annunciato che non si terrà il presidio di protesta 'Facciamoli scendere' che era stato annunciato per le 17 oggi nel porto di Catania a sostegno delle due navi ong.