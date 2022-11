Tropea, prende forma il Villaggio Natale tra i vicoli del borgo

Luna e stelle a piazza Cannone, soldatini di legno dall’affaccio Raf Vallone, ghirlande, enormi Babbo Natale e punti luce vari ad impreziosire di colori e suggestioni il corso ed i vicoli del borgo che la rivista americana The Travel, specializzata in viaggi, ha inserito, al terzo posto, tra i 10 più belli d’Italia. Bello e sostenibile, comincia a prendere forma il Villaggio di Natale di Tropea che sarà inaugurato sabato 26 novembre alle ore 18 da Piazza Ercole. È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando lo spirito di condivisione e di collaborazione con la rete commerciale cittadina, alla base di questo evento, attesissimo e partecipatissimo da tutta la Calabria e dalle regioni del Sud Italia. Programmato sin dai primi mesi del 2022, con l’installazione degli elementi partita già ad ottobre e che per tutta la durata consumeranno in termini energetici, 3000kwh in 200 ore per circa 1530 euro, il progetto delle luminarie ambisce a confermare Tropea destinazione turistica, ricercata e visitata ormai in tutti i mesi dell’anno.