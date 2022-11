I luoghi della Seconda Guerra del Nisseno e dell'Agrigentino: nasce il Museo della Memoria

Con l’accordo siglato nei giorni scorsi a Piazza Armerina tra i comuni di Licata, Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi e il colonnello Steve Gregory, presidente e fondatore del IFPSP (International Forum on Peace, Security and Prosperity), nascerà un Museo Diffuso della Memoria per la valorizzazione dei luoghi dello Sbarco e della Campagna di Sicilia del 43’.

Ad annunciarlo, il sindaco di Licata Giuseppe Galanti e l’Assessora con delega alla Cultura, Violetta Callea.

"Con l'accordo siglato dagli assessori alla cultura dei comuni di Licata, Butera, Gela, Mazzarino e Niscemi, – dichiara l’assessora Callea – in sostanza, si è creato preliminarmente un sodalizio con la finalità di realizzare un museo diffuso della memoria attraverso la creazione di tabelle da apporre in prossimità dei luoghi della memoria della Seconda guerra mondiale".