Regione, giunta sull'asse Palermo - Catania: maldipancia in 4 province

Non parte sotto i migliori auspici la diciottesima legislatura all’Assemblea regionale. A poco più di 48 ore dalla nomina degli assessori della giunta Schifani, non mancano i malpancisti, contrariati per le scelte del governatore, anzi dei partiti che compongono la maggioranza. Se il quadro politico si è ricompattato in occasione dell’elezione del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, non è detto che l’assetto della coalizione possa restare compatto per lungo tempo.

L’ago della bilancia è rappresentato dall’ex presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, che vede Forza Italia andare verso altra direzione, che non è la sua. Miccichè ha il cerino in mano e forse 4, 5 parlamentari che gli sono rimasti fedeli, disposti a fare saltare il banco. Potrebbe essere proprio lui a mettere il bastone fra le ruote a Schifani, che sembra intenzionato a dare continuità al governo Musumeci. La scelta di Miccichè di non andare a Roma era legata principalmente alla Sanità, ma a quanto pare sarà un tecnico a gestirla in Sicilia, Giovanna Volo. E non è un personaggio legato mani e piedi a Forza Italia. Poi c’è la torta che i partiti più influenti si sono spartiti tra Palermo e Catania. Governatore palermitano presidente Ars, un catanese di Paternò, legato al presidente del Senato Ignazio La Russa. Altri catanesi che dovrebbero far parte della giunta sono Marco Falcone, Luca Sammartino e Andrea Messina. Lo zoccolo duro è a Palermo con Edi Tamaio, Vincenzo Figuccia, Alessandro Aricò, Nuccia Albano ed il presidente della Regione.

Probabile che la provincia di Ragusa possa essere rappresentata da Giorgio Assenza e quella di Agrigento dall’autonomista Di Mauro e da Giusy Savarino. Sia Assenza che Savarino potrebbero incassare la beffa dell’ultimo minuto con l’entrata di due esterni, Elena Pagano, moglie di Ruggero Razza e Francesco Scarpinato. Poi la provincia di Messina è rappresentata dal ‘patriota’ Amato.

Così dal governo Schifani restano tagliate fuori le province di Trapani, Enna, Caltanissetta e Siracusa. I deputati di queste quattro province nella sostanza dovrebbero essere degli yes man direttamente a comando dei maggiorenti dei partiti. Ma saranno tutti d’accordo a non avere la propria provincia rappresentata nell’esecutivo regionale? Si cerca di sfruttare le presidenze delle Commissioni per la compensazione. Tre le più appetite c’è l’Antimafia. Anche in questa occasione ci vorrà una valutazione attenta. La storia insegna che in Sicilia esiste un’antimafia di facciata e tutto questo non è auspicabile. Servono esponenti di grande spessore morale e culturale, Claudio Fava lo è stato nella passata legislatura. Adesso sarà un bel rompicapo.