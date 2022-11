Calendario Codacons 2023 a Putin e Zelensky: fermate la guerra

"Fermate la guerra". E' questo il contenuto del biglietto che accompagna il regalo che il Segretario Nazionale del Codacons Francesco Tanasi, professore dell'Università San Raffaele Roma, invia a Zelensky e a Putin. Si tratta del calendario CODACONS 2023, dal titolo "Addio alle armi", con le foto delle modelle russe ed ucraine che si sono unite per lanciare un forte messaggio di pace.

Nel calendario realizzato dall’organizzazione dei consumatori, sono presenti 12 scatti artistici firmati da Tiziana Luxardo che hanno visto protagoniste modelle russe e ucraine unite per dire no alla guerra in Ucraina e a tutti i conflitti del mondo. Perché le donne - spiega il professore Tanasi - sono le vere portatrici di pace, come sottolinea anche l'ONU nella risoluzione 1325 su "Donne, Pace e Sicurezza" approvata all'unanimità, che riconosce il loro ruolo come fondamentale nella prevenzione e risoluzione dei conflitti. Tanasi lancia un forte messaggio di pace a tutti i contendenti affinché riflettano sulle devastanti conseguenze che sta causando la guerra in termini di perdite umane e distruzione di città. Fermate il conflitto, accordatevi per la pace perché le popolazioni sono stremate. - conclude Tanasi.