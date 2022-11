Ponte sullo Stretto di Messina, Grasso: controlli su speculazioni criminali

In vista della costruzione del Ponte di Messina "occorre far sì che si incominciano a fare dei controlli, bisogna controllare se per caso qualcuno si sta comprando dei terreni vicino al ponte. Penso che tutto si può fare, ma va fatto in modo tale che non ci siano speculazioni criminali". E' a priorità indicata da Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato, a Genova a margine di un incontro con gli studenti in occasioned ell'inaugurazione della 27/a edizione del salone nazionale dell'educazione e della formazione 'OrientaMenti 2022' dov'è esposta la mostra l'Eredità di Falcone e Borsellino curata dalla redazione ANSA della Sicilia. "Il maggior pericolo della mafia oggi stranamente è la sua invisibilità - commenta Grasso - non se ne percepisce più la presenza perché ha deciso come strategia ben precisa di adottare una forma di sommersione, di non farsi notare, proprio per lavorare meglio nel settore degli affari. Non dimentichiamoci che il primo scopo delle organizzazioni criminali è il profitto, cerca di raggiungerlo con ogni mezzo come l'intimidazione, la paura o la corruzione".