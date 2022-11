Sbarchi senza fine in Sicilia, in serata un centinaio di migranti a Marzamemi

Sbarchi di migranti senza fine in. Sicilia. Ultimo in ordine di tempo è avvenuto questa sera, poco dopo le 20. Sarebbero un centinaio le persone sbarcate a Marzamemi, nella vicinanze della spiaggia di Morghella. Molti profughi sono bagnati, segno che hanno guadagnato la riva a nuoto. Altri sono già entrati nella borgata marinara e sono diretti verso il centro abitato di Pachino. E' stata la polizia municipale a dare l'allarme. Una pattuglia stava facendo un sopralluogo tra Marzamemi e Portopalo dopo i danni del maltempo. Sono stati gli agenti della polizia locale ad accorgersi che ai bordi della strada provinciale c'erano persone in fila indiana che camminavano nel buio. Si è subito capito che si trattava di migranti, così sono stati allertati polizia e carabinieri che hanno concentrato i profughi nel piazzale di Porto Fossa. Si sta attivando a Pachino la macchina della solidarietà. I migranti hanno bisogno di vestiti, scarpe e di cibo. Dovranno essere identificati e sottoposti a visita medica. Secondo quanto si apprende sarebbero un centinaio, la maggior parte di nazionalità egiziana, mentre la barca con cui sono arrivati a Marzamemi sarebbe alla deriva. Informata anche Capitaneria di Porto per un sopralluogo nello specchio di mare dove si è verificato lo sbarco. L'imbarcazione sarebbe finita alla deriva.