Due feriti il bilancio di un Incidente stradale verificatosi questa mattina sulla provinciale Cava D'Aliga Sampieri. Si sono scontrate, per cause da accertare, una Fiat Panda e una Mini Cooper. Feriti i conducenti delle due auto; sono stati trasportati dal 118 al Pronto soccorso dell'ospedale di Modica. Sul posto la polizia locale di Scicli per i rilievi.

(FOTO FRANCO ASSENZA)