Reati ambientali, indagato l'ex sindaco di Messina Cateno De Luca

L'ex sindaco di Messina Cateno De Luca, ora deputato regionale, l'ex assessore comunale all'Ambiente Dafne Musolino e l'ex presidente di Messina Servizi Pippo Lombardo sarebbero indagati nell'ambito di una inchiesta della procura messinese per reati ambientali in merito alla gestione dello smaltimento rifiuti nella città dello Stretto. Lo scrivono alcuni siti d'informazione. La Procura di Messina, dopo il rinvio a giudizio dell'ex sindaco Renato Accorinti dell'ex assessore Daniele Ialacqua e altri funzionari comunali e di Mesinamabiente, e Messinaservizi, per la vicenda dell'exd iscarica di Portella Arena, ha continuato a indagare sulla gestione dei rifiuti arrivando al periodo in cui De Luca era sindaco.

Dafne Musolino è stata eletta al Senato col partito di De Luca "Sud chiama Nord". Anche Pippo Lombardo è deputato regionale eletto alle scorse amministrative con Sicilia Vera, altro movimento che fa capo a De Luca.