Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno denunciato tre persone rumene rispettivamente di 62, 31 e 33 anni per il reato di ricettazione.

I tre sono stati sorpresi, in viale Scala Greca, nelle vicinanze di un supermercato, a bordo di un autovettura all’interno della quale vi erano diverse derrate alimentari di dubbia provenienza parte delle quali sono state asportate da un supermercato di via Prof. Lino Romano.