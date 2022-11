Ragusa, un nuovo spazio culturale alla Libreria Ubik: si comincia con collettiva di pittura

Uno spazio d’arte dove fare arte. In pieno centro storico. E’ l’ulteriore scommessa che lanciano i gestori della libreria Ubik Ragusa (ex Paolino - corso Vittorio Veneto, 144) che dopo aver aperto la libreria divenuta uno dei baluardi culturali in centro storico, hanno pensato di attivare all’interno un’area dedicata all’arte. Uno spazio-galleria in cui esporre, ritrovarsi, tornare alla socialità. E dopo i primi “Incontr’Arti” ospitati nei giorni scorsi, l’arte nuovamente è protagonista questo mercoledì 23 novembre alle ore 18 con la collettiva di pittura e scultura promossa dall’Accademia Laocoonte - arte e cultura. Itinerari artistici culturali insieme agli artisti Emanuele Bellio, Maria Grazia Cassibba, Manuela Distefano, Giovanni Lissandrello, Filippomaria Giudice, Maria Angela Sarchiello. Ma protagonista sarà anche la poesia con Vito Cultrera che interpreterà alcuni testi di Antonella Galuppi e Pippo Di Noto.