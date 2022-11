Siracusa, tifosi violenti: niente manifestazioni sportive per due anni

Continua il pugno duro della Questura di Siracusa nei confronti di chi si rende responsabile di comportamenti violenti in occasione di avvenimenti sportivi.

L’azione investigativa dei poliziotti siracusani ha avuto come conseguenza l’arresto di sei tifosi e la denuncia di sette minori che, in occasione dell’incontro di calcio disputatosi il 13 novembre tra Siracusa e Nuova si erano resi responsabili di gravi condotte ed atti vandalici. Ai sei arrestati è stato ora notificato dagli agenti della Divisione Anticrimine il divieto d’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) per due anni.