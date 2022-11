Ex Province, Schifani: "Anche il Pd favorevole all'elezione diretta"

"Fa piacere che anche il Pd con le chiare dichiarazioni dell'onorevole Fabio Venezia sia determinato alla reintroduzione delle Province in Sicilia. Ora ci sono tutti i margini per approvare una legge bipartisan, avviando al piu' presto il percorso parlamentare". Lo dice Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'Ars. "I tempi sono maturi perche' finalmente si torni all'elezione diretta del Presidente della Provincia, mettendo fine ad un lungo periodo di guasti determinati dalla scellerata 'riforma' del governo Crocetta", aggiunge Pellegrino. "Sara' uno strumento che dara' piu' forza al Parlamento, con una voce unica dinanzi alle eventuali riserve che potrebbero essere espresse da chi non vuole il ritorno delle Province. Ne ho gia' parlato con il Presidente Schifani - prosegue Pellegrino - che mi ha confermato che il Governo al piu' presto presentera' la proposta, dopo le interlocuzioni che lo stesso presidente avra' col ministro Calderoli. Ora dobbiamo essere bravi a saper sfruttare questo momento politico, con la fortunata convergenza fra la chiara posizione del presidente Schifani, che ha indicato nel ripristino delle Province e dell'elezione diretta una priorita' del Governo, e il Pd che per bocca dell'on. Venezia si e' gia' detto favorevole".