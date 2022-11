MedWind, firmato un accordo quadro tra sindacati e Renexia

Renexia, insieme a Cgil, Cisl, Uil e Ugl Sicilia, annuncia di aver sottoscritto un accordo quadro per sancire le linee guida da adottare per i lavoratori che saranno impiegati nel progetto MedWind, il primo parco eolico offshore floating di grandi dimensioni del Mar Mediterraneo. "Si tratta di un'intesa importante, fermamente voluta dalle parti -dice una nota di Renexia -, perché l'opera rappresenta un'occasione di sviluppo, di crescita occupazionale e allo stesso tempo l'opportunità di raggiungere l'autosufficienza energetica per le utenze domestiche in Sicilia. L'impianto, una volta completato, sarà un volano per l'economia locale e nazionale, con una crescita del valore aggiunto stimato di circa 6,5 miliardi di euro. La realizzazione di MedWind garantirà inoltre l'occupazione di 1100 risorse l'anno per i sei necessarialla costruzione e di circa 750 per i 25 anni di gestione".