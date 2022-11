Rapina in un mobilificio di Campobello di Licata: caccia ai due banditi

Rapina a mano armata ai danni di un mobilificio di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. Due banditi armati di coltello e con il volto coperto da un berretto e una mascherina chirurgica, sono entrati in azione nel deposito del mobiliere in via Martorana.

Hanno prima puntato il taglierino sul proprietario, un trentottenne di Ravanusa, che ha consegnato loro 3 mila euro. Poi si sono rivolti all'autista di un camion, dipendente di una ditta di trasporti di Bari che aveva scaricato la merce poco prima.

All'interno del suo borsello c'erano 6 mila euro in banconote di grosso taglio. Dopo aver messo a segno la rapina i due uomini sono spariti nel nulla. Chiamati i carabinieri sono scattate le indagini per risalire ai responsabili.