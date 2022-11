Modica, il M5s: compensi a scrutatori non ancora pagati

Un’interrogazione urgente a risposta scritta a firma del consigliere comunale del M5S, Marcello Medica, avente ad oggetto “ritardo nell’erogazione dei compensi ai componenti dei seggi elettorali del 25 settembre 2022” è stata presentata all’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale di Modica, Carmela Minioto, del Commissario straordinario, Domenica Ficano e del Segretario Generale, Giampiero Bella.

Il Consigliere Medica, facendosi portavoce delle richieste di numerosi cittadini, che il 25 settembre scorso hanno ricoperto il ruolo di componente di seggio elettorale per le elezioni politiche e regionali e che ad oggi non hanno ancora ricevuto l’onorario a loro spettante, nell’interrogazione urgente evidenzia come che tale delicato e importante servizio è stato svolto ben due mesi or sono e che in altri comuni i compensi sono già stati erogati da diverse settimane. Tra l’altro i fondi in questione sono di provenienza nazionale da parte del Ministero dell’Interno.

Il consigliere Medica chiede di sapere quando è prevista l’erogazione delle somme, tramite bonifico bancario, agli oltre trecento componenti dei seggi elettorali allestiti nel Comune di Modica.