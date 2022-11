Covid, nel Ragusano aumentano contagi e ricoveri in ospedale

Aumenta nel fine settimana il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano. Il report Asp del 27 novembre segnala 815 positivi contro i 793 del giorno precedente. Più della metà dei casi sono a Ragusa e a Modica. Degli 815 positivi, 792 sono in isolamento domiciliare e 23 ricoverati in ospedale. Anche il dato dei ricoveri è in aumento. Non ci sono nuovi decessi e il numero dei morti è sempre di 631. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 17 Acate, 20 Chiaramonte Gulfi, 35 Comiso, 0 Giarratana, 33 Ispica, 220 Modica, 1 Monterosso, 64 Pozzallo, 238 Ragusa, 20 Santa Croce Camerina, 71 Scicli, 73 Vittoria.