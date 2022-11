Colletta alimentare, raccolti in Sicilia 367,697 chili di derrate

La giornata nazionale della colletta alimentare in Sicilia ha fatto registrate la raccolta di 367.697 chilogrammi di derrate. Questo il dettaglio in kg per provincia: Agrigento 31.353; Caltanissetta 19.237; Catania 85.945; Enna 13.081; Messina 49.077; Palermo 75.480; Ragusa 23.394; Siracusa 24.104; Trapani 46.028. In questi mesi le persone che si sono rivolte alle strutture caritative sostenute dal Banco Alimentare sono aumentate di circa 85mila unità, raggiungendo un totale di 1milione 750mila assistiti. «Tutti hanno donato, anche solo un pacco di ceci ma ciascuno ha partecipato alla Colletta Alimentare - afferma Pietro Maugeri presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV - con ciò che ha potuto donare. Senza dubbio l'allerta arancione ha pesantemente condizionato il risultato di quest'anno, ciò nonostante il cuore dei siciliani è stato grande. Nonostante il tasso di inflazione del 13% sui beni alimentari abbiamo riscontrato, nella raccolta di quest'anno, un calo di solo il 6%. Vorrei aggiungere che ieri girando tra i volontari di molti supermercati ho avuto modo di ascoltare storie di vita e di carità ricche di cuori e sorrisi che mi hanno davvero commosso».