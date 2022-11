Governo, Conte: manovra Meloni rischia di provocare rabbia sociale

Giorgia Meloni negli anni all'opposizione "ha creato molte aspettative. Le sta deludendo una a una". Parola del leader M5s Giuseppe Conte che, in un'intervista a La Stampa, ricorda come "durante la pandemia proponeva di dare mille euro a tutti semplicemente con un click. Adesso si accorge di non avere risposte per famiglie e imprese, ma anzi taglia gli aiuti contro il caro-benzina e il reddito a chi e' in difficolta'. In compenso ha trovato il modo per compiacere corrotti ed evasori. Questa manovra e' iniqua, aggredisce i piu' poveri, e rischia di scatenare la rabbia sociale". Insomma, per l'ex premier "non esprime nessuna visione. Neppure quella di una destra coerentemente conservatrice". Contro la manovra del governo, "che ci scaraventa nel passato, noi non scenderemo in una sola piazza, ma ne organizzeremo diverse in varie citta', da Nord a Sud". Quanto ai rapporti con il Pd, Conte nega di volerlo distruggere, "e chi lo pensa e' schiavo di un ragionamento contorto e paradossale. Alcuni dirigenti dem hanno candidato tra le proprie fila chi voleva sfasciare il Movimento: noi non abbiamo nessuna intenzione di render pan per focaccia. Abbiamo un'altra idea della politica". Infine, precisa: "Non ho detto che appoggio" la candidatura di Majorino in Lombardia. "Ho chiarito che il tema delle candidature va accantonato e che prima di discutere di nomi bisogna discutere di programmi utili ai cittadini lombardi. Di sicuro non ci facciamo imporre condizioni e non faremo i notai di decisioni prese da altri".