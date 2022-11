Cgil, domani a Palermo assemblea dei giovani delegati con Landini

"La Sicilia non guarda ai giovani. Il mercato del lavoro offre poche opportunità, carenti sono le infrastrutturazioni sociali, in tanti scelgono di andare via. Da ora al 2030 ci saranno almeno 100 mila persone in meno nell'isola e non solo per effetto della denatalità, ma anche dell'emigrazione". Lo sostiene la Cgil Sicilia che sull'argomento propone un pomeriggio di approfondimento e riflessione nel corso dell'assemblea regionale delle delegate e dei delegati under 35 che si terrà martedì 29 novembre a Palermo con la partecipazione del segretario generale nazionale Maurizio Landini. L'appuntamento è alle 15.30 presso il teatro Santa Cecilia. Coordinerà il dibattito il capo redattore del quotidiano "La Repubblica" Marco Patucchi. Dopo l'introduzione del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, Interverranno delegati di vari settori e in conclusione Landini. Seguirà un concerto di Mario Incudine. La giornata palermitana di Landini comincerà alle 10.30 con l'inaugurazione di una sede della Flc, in via Arimondi 11. Alle 12 Landini sarà all'anello ferroviario di Palermo e infine alle 15.30 al teatro Santa Cecilia per l'assemblea con i giovani delegati.