Siracusa, arrestato pusher: deve scontare 3 anni di carcere

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Belvedere hanno arrestato un pregiudicato di 49 anni, autore, tra il 2017 ed il 2020, di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, all’epoca, avevano scoperto che il pusher, in diverse circostanze, aveva acquistato cocaina e hashish in Calabria rivendendo lo stupefacente in provincia di Siracusa. Per tali fatti, al termine delle indagini, l’uomo era stato arrestato, scontando un periodo di custodia cautelare.

Al termine dell’iter giudiziario, il 49enne è stato condannato a 3 anni di reclusione e, pertanto, i Carabinieri lo hanno rintracciato e tradotto nella casa circondariale Cavadonna.