Ragusa, presunta truffa sui bonus edilizi: sette indagati e due arresti

I finanzieri di Ragusa hanno eseguito una ordinanza cautelare in carcere e una ai domiciliari nell’ambito di una indagine su una presunta truffa ai danni del bilancio dello Stato nel settore dei bonus edilizi (Bonus facciate e bonus ristrutturazione) che ha portato inoltre al sequestro preventivo fino all’ammontare di 115.135 euro quale profitto nei confronti di sette indagati.

I particolari dell’operazione, denominata ‘Credit Washing’ saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 10 di domani al Comando provinciale della Guardia di Finanza, in piazza Libertà 6, a Ragusa. Alla conferenza parteciperanno il Procuratore della Repubblica Fabio D’Anna e il sostituto procuratore Monica Monego.