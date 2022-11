Ammonta a circa diecimila euro il bottino del furto compiuto nella notte di lunedì al bar ristorante Savini alla zona industriale di Ragusa, I ladri sono entrati nel locale forzando una finestra e hanno portato via sigarette e tagliandi di gratta e vinci. Ad agire sarebbero stati in tre come testimoniano le immagini delle telecamere di videosorveglianza.