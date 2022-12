Scontro fra tre auto al Villaggio Mosè ad Agrigento: 2 morti e 2 feriti

Incidente stradale mortale ieri sera ad Agrigento. Nello scontro tra tre auto sono morti Salvatore Lentini, 54 anni, e Calogera Paino, 74 anni. Il marito della donna, gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso, in ospedale. Un'altra donna di 51 ha riportato lesioni più lievi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare tre auto - una Bmw, una Mercedes e una Volkswagen Lupo - si sono scontrate all'ingresso del Villaggio Mosè. Ad avere la peggio il 54enne e la 74enne, morti sul colpo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Per i due, però, non c'è stato nulla da fare. Toccherà adesso agli investigatori dell'Arma ricostruire la dinamica dello scontro violentissimo.

FOTO: Ansa e Agrigento Notizie