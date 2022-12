Intimidazione con il fuoco al j-Live di Palazzolo: fiamme nel cortile del locale

Intimidazione ai proprietari di un bar ristorante di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, che e' stato danneggiato da un incendio di matrice dolosa. Le fiamme, originatesi ieri notte, sono state appiccate nel cortile del locale, dove si trovano tavoli e sedie, totalmente distrutti, e il rogo ha danneggiato anche i prospetti delle palazzine vicine. Sono stati i residenti degli stabili a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e dei carabinieri che hanno avviato le indagini. Non si tratta del primo avvertimento ai danni dei titolari del J-live, che si trova in piazza del Popolo, nel cuore del centro montano del Siracusano. Un mese e mezzo fa, era stato dato alle fiamme il portone di ingresso del locale ma non ci sono stati molti danni, e successivamente un incendio e' stato appiccato contro la proprieta' dei gestori del bar ristorante, ricavata in una zona di campagna. Prima dell'ultimo e piu' devastante rogo, sono state rigate le auto delle vittime. "Si tratta di atti criminali - ha detto il coordinatore delle associazioni antiracket di Siracusa, Paolo Caligiore - ma i carabinieri sono al lavoro per risalire agli autori. I proprietari hanno presentato le loro denunce, e noi, come associazione antiracket, stiamo aiutando le vittime istruendo le pratiche per il risarcimento che tocca a chi subisce danni legati ad azioni del racket delle estorsioni. Palazzolo e' la culla dell'antiracket a Siracusa e la comunita' si e' stretta attorno ai proprietari del locale".