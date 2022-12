La Regione nel mirino della Corte dei conti, Assenza: disastri di Crocetta e Pd

"Dopo la decisione della Corte dei Conti, la Regione ha l'occasione giusta per mettersi definitivamente alle spalle i disastri lasciati dal Governo Crocetta-Pd. Vorremmo ricordare a Micciché e D'Agostino - che di quella triste pagina politica furono l'uno l'artefice, con la Sua candidatura divisiva, e l'altro un protagonista - che il Governo Musumeci si trovò a ereditare un buco da ben 1,2 miliardi di euro". Interviene così Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d'Italia all'Ars, replicando alle dichiarazioni dei deputati regionali Micciché e D'Agostino sull'udienza di parifica della Corte dei conti. "Per scongiurare il tracollo - aggiunge - si lavorò negli anni 2018 e 2019 per trovare un accordo con lo Stato che ci consentisse di rateizzare il debito targato Pd in dieci anni. Oggi viene sollevata una questione di legittimità costituzionale che dovrà dipanare la Consulta, mentre sarà il Governo Schifani in collaborazione col Governo Meloni a voltare definitivamente pagina e completare il risanamento della Regione".