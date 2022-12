Da via Mattarella a via Paolo VI segnalati tombini aperti a Floridia

Ha documentato fotograficamente come alcune strade di Floridia sono a rischio per la presenza di tombini scoperti. Un nostro lettore li ha segnalati a Nuovo Sud nella speranza che l'amministrazione Carianni corra ai ripari, attraverso l'Ufficio tecnico. "Passeggiando per alcune strade di Floridia - ha scritto il nostro interlocutore - ho notato la presenza di tombini senza copertura.

Ne segnalo alcuni: marciapiede destro di via Mattarella in direzione Francesco Crispi, via Paolo VI, tra viale Vittorio Veneto e via Giuseppe Scarnà, via Scarnà a 30 metri dopo aver girato a destra da via Paolo VI". Nelle ore notturne qualcuno potrebbe finirci dentro con gravi responsabilità da parte dell'amministrazione.