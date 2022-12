Milano, Prima alla Scala: ovazione per il Presidente Mattarella

Il pubblico della Prima della Scala, anche quest'anno, tutto in piedi, ha tributato un'ovazione al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al suo ingresso nel palco d'onore con accanto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. L'applauso si è prolungato per alcuni minuti. Nel palco reale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente dell'Ue Ursula von der Leyen, accolta dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Sul palco Reale - ha chiosato proprio il primo cittadino meneghino - ci saranno due delle sette donne più potenti del mondo. Non credo si parlerà di politica, almeno lo spero". Chiaro il riferimento alla classifica di Forbes che ha citato Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni come due delle sette donne più potenti del mondo. "Una grande serata e una bellissima giornata per Milano": le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa.

FOTO ANSA