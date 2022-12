L'operaio morto sul lavoro a Palermo, 8 ore di sciopero nei cantieri Fincantieri

Otto ore di sciopero lunedì 12 dicembre in tutti i cantieri e i siti Fincatieri d'Italia per dire basta alle morti sul lavoro. Lo annunciano le segreterie nazionali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm dopo la morte di un operaio di 61 anni, Angelo Salomone, nella tarda serata di ieri nel cantiere Fincantieri di Palermo. L'uomo, che lavorava per una ditta dell'indotto, è morto schiacciato da una grossa lastra in metallo. "Non è accettabile rischiarare la vita, perdere la vita semplicemente per portare a casa uno stipendio - dicono i sidnacati in una nota -. E tutto questo è amplificato enormemente quando i lavoratori sono dipendenti di ditte in appalto. Tutti i rischi si moltiplicano perché le dinamiche che governano le politiche e le pratiche degli appalti non fanno altro che comprimere i costi. Scaricando tutto questo sui lavoratori". "Ancora un morto sul lavoro, non è più accettabile assistere a queste tragedie", dicono Fim, Fiom, Uilm, Failms e Uglm della Fincantieri di Palermo che si stringono ai familiari di Salomone. Sulla morte dell'operaio interviene anche la segretaria Generale della Uil SIcilia, Luisella Lionti: "Quando potremo smettere di contare tutti questi morti? Diciamo basta a questa strage silenziosa e denunciamo, ancora una volta, che manca la sicurezza nei luoghi di lavoro ed è necessaria la formazione e la formazione tutti i lavoratori". Lionti poi aggiunge: "In attesa che la magistratura faccia chiarezza sulle cause di questo incidente rimarchiamo la necessità di maggiori controlli e di più ispettori in pianta organica. Gli infortuni sono un'emergenza nazionale, e come ha detto lo stesso segretario Pierpaolo Bombardieri, bisogna fare di più e adottare subito tutti i provvedimenti necessari. Si deve insistere sulla prevenzione, sulla formazione e sulla riqualificazione professionale".