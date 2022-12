Erasmus, positiva esperienza in Finlandia di studenti e docenti del "Verga" di Canicattini

Esperienza unica e indimenticabile, lo scorso novembre, a Oulu in Finlandia, per 10 alunni dell’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “Verga” di Canicattini Bagni, accompagnati dalle docenti Cecilia Mezio e Lucia Magliocco, nell’ambito del progetto Erasmus Plus KA220. Ospiti della scuola Myllytullin Koulu, i giovani studenti canicattinesi e le loro docenti si sono trovati insieme ad altri coetanei europei provenienti da Vallon Pont d’Arc in Francia, da Valladolid in Spagna e da Erding in Germania.

Un’esperienza più che positiva per i ragazzi canicattinesi, come l’hanno definita la Dirigente dell’Istituto comprensivo della città, Stefania Bellofiore, il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Marilena Miceli, in quanto è servita a rafforzare il concetto di cittadinanza europea ed ha celebrato il ritorno alla mobilità in presenza dopo le restrizioni dovute all’emergenza Covid.

Il viaggio in Finlandia ha offerto anche l’occasione per la visita al Museo della Scienza e della Tecnologia di Oulu, dove gli studenti hanno potuto apprezzare le scoperte tecnologiche del millennio e il lavoro della famosa multinazionale finlandese Nokia. Naturalmente non sono mancati i momenti di allegra socializzazione con una festa a tema sui vari decenni trascorsi e un pomeriggio al bowling.

«La disponibilità e la gentilezza dei genitori finlandesi e dei ragazzi che hanno ospitato i nostri alunni – hanno sottolineato al ritorno da Oulu le docenti canicattinesi del progetto - è degna di nota perché si sono sostituiti alle famiglie dimostrando affetto e un grande senso di ospitalità e accoglienza».

Il progetto continuerà in Spagna il prossimo maggio per terminare nel mese di ottobre 2024 in Germania.

L’Italia, rappresentata dall’Istituto Comprensivo “Verga” di Canicattini Bagni, ospiterà gli alunni europei nel mese di aprile 2024.