Le mazzette del Qatar, sacchi coi soldi in casa di Eva Kaili: l'imbarazzo del Pd

Si allarga lo scandalo corruzione al Parlamento europeo, con la vicepresidente Eva Kaili arrestata e sospesa dall'incarico dopo il ritrovamento in casa sua di "sacchi di banconote" provenienti, si sospetta, da mazzette pagate dal Qatar per influenzare la reputazione del Paese in Europa. Convalidato a Brescia l'arresto per favoreggiamento di Maria Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex eurodeputato del Pd Antonio Panzeri, sospettato di essere intervenuto politicamente a beneficio di Qatar e Marocco, "usando metodi ingegnosi e scorretti per i suoi scopi". La Lega chiede una commissione d'inchiesta. La vicenda offusca le iniziative del Pd impegnato nella corsa alla segreteria. Oggi Bonaccini inizia la suacampagna dalla Puglia. Domani Elly Schlein a Bologna.