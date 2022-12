Pallamano, bilancio positivo per l'Handball Scicli Social Club al termine del girone di andata

Primo consuntivo molto positivo per l’Asd Handball Scicli Social Club al termine del girone di andata del campionato regionale di serie B “Drago”. Oltre le performances in campo sono i numeri ad evidenziare il rendimento del team gialloverde in veste di matricola della disciplina. In sette gare disputate sono state ottenute cinque vittorie e due sconfitte (entrambe in trasferta), totalizzando ben 10 punti alle spalle dell’As Impianti Aetna Mascalucia, a punteggio pieno. Sono state realizzate ben 207 reti (con una media di 29 gol a partita) subendone 149. Due giovani under sono rientrati nella top ten dei realizzatori, quali Gaetano Ciavorella con 58 reti e Manuel Carbone con 36, seguiti da Danilo Ballaera (25 reti) e Cristopher Ficili (22 reti).

“Considerando il nuovo percorso iniziato dalla società, il giudizio su questa prima parte del torneo non può essere che positivo - afferma il coach Luigi Ciavorella (nella foto) -. abbiamo cercato di dare ai ragazzi un obiettivo da raggiungere e devo dire che siamo andati oltre le nostre aspettative. Terminare il girone di andata in seconda posizione, davanti a squadre più blasonate ed economicamente solide, ci riempie di orgoglio. Inoltre, parteciperemo come seconda in classifica alle finali di Coppa Sicilia che si svolgeranno il prossimo 8 gennaio ad Alcamo". Il calo di concentrazione dei giovani in alcune partite, viene attribuito dal coach alla pressione della prima posizione "che ha pesato sull’inesperienza dei ragazzi, mai abituati ad occupare posizioni di rilievo in classifica. Sono arrivate così due sconfitte che alla fine potevano starci. Da sottolineare comunque il grande sforzo dei ragazzi che arrivano in partita con soli due allenamenti a settimana e, tra l’altro, in orari serali proibitivi, per mancanza di spazi al geodetico di Jungi””.

Nel fine settimana il campionato ha osservato un turno di riposo come da calendario, quindi, tutte le squadre hanno potuto tirare il fiato, dopo il girone di andata di sette giornate.

Sabato, 17 dicembre, si giocherà la prima giornata di ritorno e la squadra gialloverde cara al Presidente Carmelo Ficili si recherà sul campo del Girgenti, fanalino di coda ancora a zero punti in classifica. Si tratta di una gara da non sottovalutare quantunque la differenza di punti sia tanta. La gara di andata terminò con il risultato di 41-15.