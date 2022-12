All'ospedale di Siracusa rifiuti nell'ascensore del reparto covid

Dal giorno dell'Immacolata, 8 dicembre, rifiuti organici si trovano in un ascensore del reparto covid dell'ospedale Umberto I° di Siracusa. Sono stati alcuni utenti a segnalare a Nuovosud la sporcizia che si è accumulata nel vano ascensore: scarti di generi alimentari, lattine usate, sacchi e piatti di plastica sporchi e soprattutto il cattivo odore che veniva fuori dal sollevatore. Ammesso che ci sia stata una negligenza da parte della società che ha in appalto le pulizie dell' ospedale, tre giorni per rimuovere i rifiuti sono troppi. Forse lo faranno domani.