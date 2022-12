Palermo, giornata dell'infanzia all'Hotel San Paolo con il Nuovo Sindacato Carabinieri

Un bene confiscato alla mafia diviene emblema del riscatto e della rinascita di un’intera città e luogo deputato ad accogliere i più piccoli, protagonisti di un evento che mette insieme gioco, svago, momenti di riflessione e socialità.

Il tutto, grazie alla preziosa collaborazione delle istituzioni, nel solco irrinunciabile della vocazione al dialogo e all’inclusività propria dell’Arma dei Carabinieri. È all’insegna di questa felice combinazione di elementi che si terrà a Palermo la “Giornata dell’Infanzia”, in programma martedì 13 dicembre a partire dalle 11:30 all’Hotel San Paolo Palace.

Non a caso, l’idea di dedicare una giornata ai più piccoli porta la firma di Salvatore Romano, direttore della struttura, che sorge in via Messina Marine 91.

A patrocinare la “Giornata dell’Infanzia” è, invece, il Comune di Palermo, che ha aderito all’iniziativa con un grande slancio di generosità: sarà l’AMAT, infatti, a occuparsi del trasporto degli allievi delle scuole dei quartieri Brancaccio, Roccella e Sperone che parteciperanno all’iniziativa.

A contribuire fortemente alla realizzazione dell’evento è stato il Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia che, proprio al San Paolo Palace Hotel, ha celebrato nel corso degli ultimi mesi la propria costituzione e organizzato un evento di sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità.