Catania, corteo a difesa di Reddito di Cittadinanza e lavoro

Associazioni, cittadini e studenti hanno indetto per lunedì 19 dicembre alle 9.30 un corteo a difesa del Reddito di Cittadinanza e del lavoro, che partirà da piazza Roma e attraverserà tutta via Etnea.

"Dobbiamo difendere con forza - affermano gli organizzatori - questo indispensabile sostegno al reddito, che in Sicilia aiuta più di seicentomila abitanti, e chiedere nuove iniziative in grado d’invertire la drammatica mancanza di occupazione e le condizioni d’illegalità e di povertà diffuse nel mondo del lavoro".