Trapani, precipita aereo militare in fase di atterraggio: disperso il pilota

Un aereo militare è precipitato in fase di rientro alla base di Trapani Birgi a circa tre chilometri dall’aeroporto. Si tratta di un caccia Eurofighter del 37° Stormo. Stava atterrando, quando è accaduto l’incidente. Il velivolo sarebbe precipitato intorno alle 18.30, nelle adiacenze del Ponte Granatello, in località Locogrande, a pochi chilometri a Nord di Marsala. Il pilota sarebbe riuscito a salvarsi anche se le fonti militari lo danno per disperso. I rottami del velivolo sono stati ritrovati nella zona di Ponte Granatello, a poca distanza dall’aeroporto militare. La zona è stata completamente circondata dai militari dell’Aeronautica, per impedire che qualcuno possa avvicinarsi all’aereo che è andato in volo armato. Nessuno quindi può avvicinarsi alla zona anche per evitare contatti con sostanze tossiche e pericolose.