Pozzallo, Maria Grazia Cucinotta ospite d'onore per la promozione della Sicilia

Si è conclusa a Pozzallo la due giorni di eventi dedicata alla promozione della Sicilia in relazione ai rapporti transfrontalieri con Malta, che ha visto la presenza di Maria Grazia Cucinotta in qualità di madrina d’eccezione. Lunedì 12 dicembre al “Cinema Giardino”, nel corso della serata-evento organizzata da Ialmo con il patrocinio del Comune di Pozzallo, grandi applausi per il documentario “Pozzallo, la terrazza sul mediterraneo”, un prodotto audiovisivo unico sulla città che rimarrà negli archivi come documento storico. A seguire il “Premio Sicilia In”, il riconoscimento conferito ad alcune aziende del territorio per essersi contraddistinte per crescita ed innovazione. In apertura e in chiusura della serata l’accompagnamento musicale della band “Il Mito”.

La mattina seguente l’interno della stazione passeggeri del Porto di Pozzallo è invece stata lo scenario privilegiato per la presentazione del progetto transfrontaliero finalizzato allo sviluppo di partnership fondamentali per l’incremento dei flussi turistici, firmato da Ialmo, Comune di Pozzallo e Confcommercio Sicilia con il patrocinio del Libero Consorzio di Ragusa e di circa venti Comuni del Sud-Est. A moderare gli interventi dei vari soggetti coinvolti nel progetto il giornalista Carmelo Riccotti La Rocca. “Ci tengo a sottolineare il mio sentito ringraziamento a tutti - ha affermato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatruna - in segno dell’interesse per questo evento di Pozzallo che punta ad intensificare i rapporti con l’isola di Malta”. Presente anche Maria Grazia Cucinotta, testimonial dell’intera manifestazione, che non ha perso l’occasione di poter sposare un progetto finalizzato alla promozione della sua terra natia. “Andare via da questa terra così bella – ha raccontato - è il più grosso sacrificio che abbia mai fatto. Dopo aver girato tutto il mondo, posso affermare che una terra così non ce l’ha nessuno. È una terra difficile ma anche ricchissima. Dobbiamo quindi partire proprio da questa ricchezza e promuoverla, puntando ancora di più sul turismo”.

(Foto di Giuseppe Bornò)