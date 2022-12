Covid, record di contagi nel Ragusano: 100 in più in 24 ore

Continuano a crescere in maniera preoccupante i contagi Covid nel Ragusano. E crescono anche i ricoveri in ospedale. Le persone positive al virus, in 24 ore, sono aumentate di quasi cento unità. I positivi, in totale sono 1.244: 1.207 si trovano in isolamento domiciliare, 37 ricoverati in ospedale. Non si registrano nuovi decessi per cui i morti sono sempre 638. Nel Ragusano si registra il più consistente aumento di contagi rispetto alle altre province della Sicilia. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 21 Acate, 24 Chiaramonte Gulfi, 91 Comiso, 4 Giarratana, 76 Ispica, 230 Modica, 1 Monterosso Almo, 143 Pozzallo,

370 Ragusa, 23 Santa Croce Camerina, 74 Scicli, 150 Vittoria.