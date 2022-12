Pd, domani torna a Palermo Elly Schlein per incontrare i territori

"Domani tornerò in Sicilia, a Palermo, per una delle prime tappe del viaggio attraverso l'Italia a incontrare e ascoltare le ragioni delle persone e dei territori, dei circoli del Pd e delle comunità intorno. Partiamo proprio dal Sud e dalle aree interne, dove le diseguaglianze territoriali segnano i destini individuali, la qualità e l'aspettativa di vita e la politica sembra lontana. Non per l'Italia senza il riscatto del Sud, che parte da quello di giovani e donne duramente colpiti dalla pandemia perla precarietà insopportabile delle condizioni di lavoro. Di questi e di tanti altri spunti su come ripartire tratteremo domani sera alle 18.30 a Xinergie. Vi aspettiamo! #ParteDaNoi".Lo afferma Elly Schlein in un post su Facebook