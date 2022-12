Evento di due giorni a Palermo per i 140 anni dell'ospedale dei Bambini

Ha festeggiato 140 anni di attività l'ospedale dei Bambini "Giovanni di Cristina" di Palermo. Per l'occasione è stato organizzato un evento di due giorni, con un programma scientifico che ha visto come presidenti del comitato organizzatore Roberto Colletti (dg dell'Arnas Civico-Di Cristina), Maria Lucia Furnari e Giovanni Corsello. Due giorni per festeggiare il traguardo ma anche per tracciare una linea tra passato, presente e futuro con tre sessioni scientifiche con più di 30 relatori e 20 componenti del comitato organizzatore. Fra gli ospiti l'assessore Giovanna Volo, il neodirettore del Dasoe Salvatore Requirez che ha aperto i lavori in qualità di direttore sanitario uscente dell'Arnas Civico, ed ancora il rettore dell'Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri e del preside della Scuola di Medicina e Chirurgia Marcello Ciaccio, il presidente dell'Ordine dei Medici Toti Amato e il presidente dell'Accademia di Scienze Mediche Aldo Gerbino. "L'Ospedale dei Bambini Rappresenta un unicum in Sicilia - ha detto il direttore generale dell'Arnas Civico di Palermo Roberto Colletti - si tratta infatti dell'unica struttura ospedaliera regionale interamente dedicata ai bambini, quindi va utilmente potenziata e valorizzata al massimo come del resto è stato fatto in questi anni e come questo governo regionale si è recentemente impegnato a fare attraverso il completamento dei lavori del Polo Pediatrico presso l'ex Cemi. L'Arnas Civico sta investendo molte risorse sull'ospedale dei Bambini con l'obiettivo di arricchire ulteriormente l'offerta sanitaria, anche di alta complessità, per i bambini siciliani" .