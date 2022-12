Il sindaco di Pozzallo: la Regione nomini subito manager Asp di Ragusa

"Da sempre la sanità in Sicilia è stata un formidabile strumento di consenso elettorale. Anche il nuovo Governo regionale si muove con lo stesso metodo usato nel passato. Le notizie di stampa delle ultime settimane sulla nomina del nuovo direttore generale dell'Asp dimostrano in modo tangibile che la logica è sempre quella di privilegiare il criterio di appartenenza, non tanto a un partito di governo, ma addirittura a questo o quell'altro parlamentare della stessa maggioranza. Il nuovo assessore regionale alla Salute Volo, parla di rivoluzione a parole, ma nei fatti continua a praticare la strada di sempre. La nomina del nuovo manager non può più attendere. La sanità è un servizio troppo delicato e importante e non ci si può permettere il lusso di perpetuare un vuoto di potere. Se poi il nuovo assessore vuole far seguire alle parole i fatti concreti, privilegi nella nomina non la logica della lottizzazione ma anche e soprattutto quella del coinvolgimento del territorio in cui i servizi sanitari operano". Così, in una nota, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.