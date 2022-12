Marzamemi, perde il controllo della Vespa: un 17enne è grave

È ricoverato nel reparto di Rianimazione del Cannizzaro di Catania il diciassettenne di Pachino vittima di un incidente autonomo nella giornata di ieri a Marzamemi. Secondo quanto si apprende il minore a bordo di una 'Vespa' del p avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, scivolando su del brecciolino presente sul manto stradale.

Il ragazzo dopo essere scivolato sull'asfalto ha sbattuto violentemente contro il muro di cinta di una villetta a Marzamemi, riportando un importante trauma cranico e toraco-addominale.

Il giovane centauro dopo un primo intervento del personale del 118 che lo aveva portato al pronto soccorso dell'ospedale Di Maria di Avola era stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al Cannizzaro dov'è tuttora ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata dai medici.