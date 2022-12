Manovra: Nino Minardo (Lega): salva Sicilia frutto impegno parlamentari siciliani

Manovra: Minardo, ‘Salva Sicilia’ frutto impegno parlamentari siciliani

“L’approvazione dell’emendamento Salva Sicilia da parte della Commissione Bilancio della Camera è il risultato del lavoro dei parlamentari siciliani in sinergia con la Presidenza della Regione siciliana” lo afferma il deputato Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera.

“L’emendamento – continua Minardo - è il segno di una grande attenzione e vicinanza ai problemi della Sicilia non solo perché permetterà di risolvere problemi di natura contabile ma perché consentirà di intervenire concretamente su alcune emergenze”

“Adesso è importante che alla disponibilità trovata a Roma corrisponda in Sicilia un impegno a tutti i livelli perché si possa veramente cambiare passo sui conti e la gestione delle risorse” conclude il Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio.