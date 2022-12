Modica, via Carlo Papa "trascurata" dalla IGM? Appello alla commissaria

E' una delle strade più caratteristiche del centro storico di Modica e corre parallela al Corso Umberto. Ma, da qualche mese, subisce le conseguenze di frequenti dimenticanze da parte del servizio di igiene urbana che, come è noto, è affidato alla IGM. E' la via Carlo Papa che non viene attenzionata come meriterebbe dall'impresa che ha in appalto il servizio di igiene urbana. Il cosìddetto spazzamento è stato rimodulato e ne hanno fatto le spese i vicoli e le stradine secondarie che, in alcuni casi, vengono pulite una volta a settimana. Questa frequenza e, purtroppo, lo scarso senso civico di qualcuno, fanno il resto, rendendo impresentabili molte stradine caratteristiche della città. Sarebbe il caso che il commissario straordinario al Comune si occupasse del problema, richiamando, se del caso, la IGM a prestare maggiore attenzione alla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.