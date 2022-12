Morto da solo in ospedale a Milano: rintracciato il fratello a Licata

Dramma della solitudine durante le feste di Natale. Protagonista un pensionato di Licata da tempo residente nel capoluogo Lombardo. In seguito ad un malore è stato ricoverato ed è morto nell'ospedale di Milano, ma nessuno per diversi giorni reclama la sua salma. Il pensionato non aveva moglie e figli e nessuno sapeva del suo malore e del suo decesso. L'azienda ospedaliera ha quindi comunicato l'accaduto alla Questura di Milano che ha allertato il commissariato di Licata. I poliziotti guidati dal vicequestore Cesare Castelli hanno rintracciato l'unico fratello e che non sentiva il congiunto da tempo. Appresa la triste notizia si è attivato per il recupero della salma, le funzioni religiose e per la sepoltura