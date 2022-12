Siracusa, tenta di scardinare porta di un container: denunciato

Nelle prime ore del 26 dicembre agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 47 anni per tentato furto aggravato.

In specie, il quarantasettenne si era recato nei pressi di un container, sito in Via Luigi Monti a Siracusa, cercando di aprirlo in tutti i modi senza riuscirci.

Dapprima utilizzava una smerigliatrice per spezzare il lucchetto ma, non ottenendo l’auspicato risultato, provava con una spranga di ferro. Da ultimo, legata con una corda la porta del container alla propria autovettura, cercava di scassinare il lucchetto tirando con uno strattone.

Esperiti tutti i tentativi, il maldestro ladro veniva intercettato dai Poliziotti, trovato ancora in possesso della smerigliatrice e della corda con i quali tentava il furto e denunciato.