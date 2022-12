Raccolta solidale per la mensa di Sant'Antonio a Messina

Raccolta solidale alimentare oggi a Messina. Al maxistore Decò di viale San Martino, dalle 9 alle 18, sarà possibile donare generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e la cura della casa che saranno devoluti alla mensa di Sant'Antonio. L'iniziativa è promossa da Sicilia Vera Giovani, associazione Orizzonte, associazione Città Plurale e lista Eureka del Liceo Archimede. "Questa raccolta alimentare è l'occasione per dare un aiuto concreto alle tante famiglie della nostra cara Messina che, purtroppo, sono in condizioni di difficoltà - spiega Emanuele Morabito, presidente del gruppo Sicilia Vera Giovani -. Tutti i cittadini possono contribuire con l'acquisto di prodotti alimentari, di igiene per la persona e prodotti per la prima infanzia che saranno un aiuto importante per le famiglie del nostro quartiere". "Dinanzi a una delle crisi più dure che la nostra generazione abbia mai affrontato - aggiunge John Bungay, tra i fondatori dell'associazione universitaria 'Orizzonte' - la vicinanza e la solidarietà non devono venir meno, soprattutto in un periodo come quello invernale dove il disagio creato dalla povertà si amplifica. L'incremento del numero di persone che vivono in condizioni di povertà estrema richiede, oltre che un intervento politico-economico adeguato, un grande senso di solidarietà da parte di tutta la comunità".