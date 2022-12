Covid, lieve calo di contagi nel Ragusano: sono 924

Lieve calo di contagi Covid nel Ragusano nel rapporto Asp del 27 dicembre. Ma sui numeri bisogna considerare anche il periodo delle feste che fanno sempre registrare un calo di tamponi processati. I poaitivi, in totale, sono 924: 882 si trovano in isolamento domiciliare e 42 ricoverati in ospedale. Non ci sono decessi negli ultimi giorni per cui il numero dei morti è sempre di 647. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 14 Acate, 20 Chiaramonte Gulfi, 96 Comiso, 0 Giarratana, 56 Ispica, 188 Modica, 5 Monterosso, 60 Pozzallo, 294 Ragusa, 27 Santa Croce Camerina, 36 Scicli, 86 Vittoria.